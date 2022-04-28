Мини-заводы построят вокруг крупных предприятий в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане планируют создавать мини-заводы вокруг крупных предприятий. Одно из них – это стекольный завод в Кызылординской области, где появятся еще 8 мини-заводов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно программе повышения доходов населения, которую презентовал заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов в Службе центральных коммуникаций, планируется создать пояс малого и среднего бизнеса вокруг более 100 крупных предприятий.

«В качестве примера представлен проект Кызылординской области. Это стекольный завод, вокруг которого будет создано 8 мини-заводов. Это выпуск ультратонкого стекла для смартфонов, стекла, стекловолокна, автомобильных стекол, стеклянных сувениров, стеклотары, стеклянной посуды, стекловаты. Аналогичные подходы будут применены ко всем действующим предприятиям и новым проектам», - сказал он во время своего выступления.

Ранее сообщалось, что в Кызылорде разожгли плавильную печь стекольного завода ТОО «Orda Glass Ltd» - проекта, который долгое время считался проблемным. Это контрольный этап перед запуском завода в эксплуатацию. Окончательный ввод в эксплуатацию завода планировался к марту 2022 года, а первый коммерческий выпуск продукции - на начало апреля 2022 года. Однако, на сегодняшний день официальной информации о начале работы завода еще не было.

8 февраля на расширенном заседании Правительства РК Глава государства отметил, что около 1 млн граждан Казахстана имеют заработок ниже прожиточного минимума. Это каждый 20-й человек, который не имеет в своем кармане и 35 тыс. тенге в месяц.