Мини-резиденцию Деда Мороза создали в Баянауле

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Резиденция главного новогоднего персонажа развернулась у подножья горы Бахтинск (Көгенбайшоқы тауы) в Баянаульском районе Павлодарской области в рамках зимнего фестиваля «Bayanaul Winter Fest 2018», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на pavlodarnews.kz.

Представительство Аяза ата включает в себя юрты, каток, снежную горку и зону с ездовыми собаками. Гостям праздника представили концертную программу, конкурсы и мастер-класс от беркутчи.

Особый интерес у посетителей фестиваля вызвали гонки на собачьих упряжках. Всего в них приняли участие 32 каюра и 37 собак. Соревнования прошли в 5 дисциплинах: детские старты, скиджоринг, лыжи-спринт, нарта-спринт с двумя и четырьмя собаками. Среди каюров оказался и Дед Мороз. Он участвовал в спринте на нартах, а в упряжке сидели 2 акиты. Дистанция составила 3 км, но прийти к финишу первым дедушке не удалось.



Гости фестиваля смогли принять участие и в лепке снежных фигур. Свои скульптуры представили баянаульские СОШ №2, СОШ №3, школа-интернат имени Айманова и Дом культуры. Победителем и обладателем приза в размере 100 тыс стала команда школы №2.

Выходные среди снега и гор организовали областное управление предпринимательства, торговли и туризма совместно с акиматом Баянаульского района. Посетить мероприятие мог любой желающий, для этого предоставили бесплатные автобусы.



По словам заместителя акима области Жайыка Шарабасова, основная цель - переход на круглогодичный режим отдыха в Баянаульской курортной зоне.

«В первую очередь, будем делать упор на привлечение инвесторов через подведение необходимой инфраструктуры, - добавил заместитель акима. - В этом году мы сдали аэропорт, построили горнолыжный курорт, отремонтировали дороги. Работа в этом направлении будет усиливаться».



Всего в фестивале приняли участие свыше 500 гостей из Баянаула, Павлодара, Семея, Астаны и Омска. Напомним, Баянаульская курортная зона вошла в топ-10 приоритетных проектов Карты туристификации Казахстана.

Фото: Ольга Бугаева