Минфин заключит допсоглашения с бизнесом по объектам республиканской и коммунальной собственности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Минфин заключит допсоглашения с бизнесом по объектам республиканской и коммунальной собственности. Об этом заявил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Относительно освобождения МСБ от арендных платежей. Ведется совместная работа по внесению изменений в Правила аренды по освобождению от арендных платежей субъектов МСБ до конца текущего года. Планируется заключение соответствующих допсоглашений с субъектами МСБ по объектам республиканской и коммунальной собственности», - сказал Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства.

Он подчеркнул, что в квазигосударственном секторе необходимо принятие решения его органами управления по освобождению МСБ от арендных платежей.

Министр также напомнил, что 28 августа этого года в Правительство внесен проект Закона «О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора».

«Законопроект направлен на повышение прозрачности и открытости закупок путем перевода всех 100% процедур на электронный формат - по проведению всех регулируемых закупок через «единое окно». В 2019 году был создан портал «Единое окно закупок» на базе действующих закупочных площадок», - отметил спикер.

«Оператором «единого окна» определена НПП «Атамекен». Вместе с тем для полноценного функционирования «единого окна» необходима интеграция с закупочными площадками недропользователей и субъектов естественной монополии», - заключил Е. Жамаубаев.

Напомним, 1 сентября 2020 года Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на совместном заседании палат Парламента, обращаясь с ежегодным Посланием народу Казахстана. С полным текстом Послания Главы государства «КАЗАХСТАН В НОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ: ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ» можно ознакомиться здесь. В рамках Послания Президент объявил о продлении мер поддержки МСБ. Кроме того, он поручил разработать новую нормативно-правовую базу деятельности малого и среднего бизнеса.