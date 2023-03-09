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    Минфин США исключил Bereke Bank из санкционных списков

    9 Марта 2023, 09:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - США исключили из санкционных списков бывшую «дочку» Сбербанка в Казахстане. Тексакабанк, позднее «Сбербанк Казахстан», исключен из санкционного SDN-списка Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Минфина США.

    Министерство финансов США исключило Bereke Bank из санкционного списка SDN Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). Согласно документу американского Минфина, из-под санкций выведен именно Bereke Bank, но в документах ведомства он указан под четырьмя разными названиями, включая «Дочерний банк Сбербанка России», SB SBERBANK, «Дочерний банк акционерное общество Сбербанк России» и TEXAKABANK.

    Ранее в Bereke Bank сообщали о том, что ожидают решения американских властей по снятию санкций уже в марте.

    Напомним, что в сентябре прошлого года холдинг «Байтерек» выкупил российский «Сбербанк Казахстан». Позже Казахстан провел ребрендинг, и «Сбербанк Казахстан» стал называться Bereke bank.

    Также сообщалось, что убытки Bereke bank не будут возмещаться государством.

    «Государство не будет возмещать убытки банка. Расходы, которые накопились до покупки банка, не имеют никакого отношения к нам. То есть, мы не имеем отношения к тем вещам, что произошли до 1 сентября», - пояснил глава холдинга «Байтерек» Канат Шарлапаев.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Банки США
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