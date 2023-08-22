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    12:57, 22 Август 2023 | GMT +6

    Минфин сейчас не может позволить повышение зарплат бюджетникам – Ерулан Жамаубаев

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра-министр финансов РК Ерулан Жамаубаев ответил на вопрос касательно возможности повышения размера заработных плат бюджетникам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «У нас социальные расходы в бюджете занимают более 40 %, в том числе, если в целом брать республиканский бюджет – 95% - это прямые затраты - зарплаты, пенсии и пособия. Поэтому как министр финансов я готов рассмотреть возможное повышение бюджетникам зарплаты, пособий и так далее, но реальность такова, что мы этого сейчас себе позволить не можем», - сказал Ерулан Жамаубаев в кулуарах Правительства.

    По его словам, в последние годы несколько миллионов человек были охвачены мерами по повышению доходов.

    «Если собственные доходы будут позволять, мы, естественно, будем постепенно повышать, но при этом я вам скажу, что за последние несколько лет, более миллиона человек, которые получают из бюджета средства, они были охвачены постепенным повышением либо заработной платы, либо пенсии, пособия или стипендии», - добавил глава Минфина.

    Ранее он заявил, что рост доходов населения будет продолжаться.

    Напомним, в шести регионах Казахстана денежные расходы населения превышают доходы.


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