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    Минфин РК: В процессе передачи в госсобственность - 26 компаний в сфере транспорта и ж/д инфраструктуры

    14 Декабря 2022, 10:10

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 26 компаний в сфере транспорта и железнодорожной инфраструктуры находятся в процессе передачи в госсобственность. Об этом на заседании Правительства РК сообщил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Что касается демонополизации экономики, для данной цели создана и функционирует специальная комиссия под руководством Премьер-Министра. Уже проведено 25 заседаний комиссий. По их итогам выработаны критерии отбора объектов и передача в государственную собственность из числа ранее приватизированных и переданных в конкурентную среду. В сферах телекоммуникаций, железнодорожной инфраструктуры, экологии и гостиничного бизнеса приняты в государственную собственность пакеты акций, доля участия компании, объекты недвижимости и деньги», - сказал на заседании Правительства РК министр финансов РК.

    По его словам, в процессе передачи в госсобственность находятся еще 26 компаний в сфере транспорта и железнодорожной инфраструктуры.

    «Работа в данном направлении будет усилена», -добавил Ерулан Жамаубаев.

    Что касается совершенствования госзакупок, по словам министра, был создана рабочая группа из числа депутатов Парламента, госорганов, нацпалаты «Атамекен», бизнес-сообщества, представителей международных организаций.

    «Экспертной фокус-группой проведен анализ законодательства на предмет выявления проблемных вопросов и вырабатываются основные подходы нового закона, начата разработка концепции к законопроекту», - добавил глава ведомства.

    Ранее сообщалось, что принимаются меры по снижению доли теневой экономики до уровня стран Организации экономического сотрудничества и развития до 15% к ВВП к 2025 году.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Правительство РК Экономика Минфин РК
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