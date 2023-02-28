Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 456.66 eur/kzt 487.12

    rub/kzt 6.04 cny/kzt 66.25
Прогноз погоды
Астана0,-2℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Минфин РК: Полностью подготовлена процедура приема заявок на банкротство от физлиц

    28 Февраля 2023, 13:47

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Процедура приема заявок на банкротство от физических лиц полностью подготовлена. Об этом сообщил вице-министр финансов РК Ержан Биржанов на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Министерством финансов и другими заинтересованными государственными органами полностью подготовлена процедура приема заявок с 3 марта. Хотелось бы сразу отметить, что сроки реализации банкротства физических лиц не ограничены. По сравнению с легализацией автотранспорта, с легализацией капитала, которые проходили в нашей стране, Закон не имеет каких-либо ограничительных мер по периоду. Поэтому, если такое решение будет принято, оно должно быть взвешенным и никаких ограничительных мер со стороны госорганов не имеется», – сказал Е.Биржанов.

    Вице-министр сообщил, что соответствующая информационная система разработана, через нее планируется получать большую часть заявок. Для этого было произведено 40 информационных взаимодействий с государственными органами, банками. Система протестирована и готова к приему заявок.

    Также Е.Биржанов отметил, что 95% процентов должников-физических лиц в Казахстане могут пройти внесудебную процедуру банкротства.

    Ранее сообщалось, при каких условиях физические лица могут пройти процедуру банкротства во внесудебном порядке.

    Закон «О восстановлении платежеспособности и банкротстве физических лиц» и сопутствующие поправки в законодательство подписаны Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым 30 января 2022 года.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Экономика Минфин РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Доходы бюджета Казахстана в этом году вырастут - Ерулан Жамаубаев
    Уточнение республиканского бюджета на 2023 год: куда направят дополнительные средства
    Более 18 тысяч заявлений на банкротство поступило от граждан Казахстана
    Более 700 заявлений на применение внесудебного банкротства подали карагандинцы
    Популярное
    1 Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Астане и Актобе
    2 Боксер Алихан Нурзак нокаутировал мексиканца и выиграл медаль молодежного Кубка мира
    3 Компенсацию по тенговым депозитам получат свыше 2,6 млн казахстанцев
    4 Елена Рыбакина вышла в полуфинал турнира в Индиан-Уэллсе
    5 Артур Ластаев - о делах по нападению на журналистов: Надеемся на объективное расследование
    Новости партнеров