Минфин РК о снижении налоговой нагрузки на бизнес

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О мерах по налоговому стимулированию деловой активности рассказал в ходе онлайн-брифинга на телеканале «Хабар 24» вице-министр финансов РК Берик Шолпанкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По налоговому стимулированию деловой активности. Для всех субъектов предпринимательства: налог на имущество коэффициент «0» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по крупным торговым объектам, торгово-развлекательным центрам, кинозалам, театрам, выставкам и физкультурно-оздоровительным и спортивным сооружениям, осуществляющим деятельность в сфере туризма, общественного питания и гостиничных услуг: земельный налог коэффициент «0» – по землям сельхозназначения производителей сельхозпродукции; НДС на импорт – уплата методом зачета при импорте КРС и племенных цыплят», – сказал Б.Шолпанкулов.

Вице-министр также сообщил, что в рамках антикризисных мер предусмотрено снижение ставки НДС с 12 до 8% по реализации и импорту социально значимых продовольственных товаров до 1 октября. Освобождены до конца года от акцизов нефтеперерабатывающие заводы по реализуемому на экспорт бензину, за исключением авиационного, и дизельному топливу. Приостановлены проверки по собственной инициативе и рассмотрение дел по административным правонарушениям. Продлены сроки представления деклараций до 30 апреля 2020 года – с 31 марта.

Также, по словам Б.Шолпанкулова, предлагается: на срок с 1 апреля по 1 октября освободить доходы работников от налогов и платежей, исчисляемых с фонда оплаты труда, в сферах общественного питания, отдельных секторах торговли, транспортных услуг, консультационных услуг, IT-сектора, гостиничного бизнеса; на срок с 1 апреля по 1 октября установить коэффициент «0» для налога на имущество по аэропортам и взлетно-посадочным полосам; до 1 января 2021 года освободить выплаты физическим лицам компенсирующие условия труда из фонда «Біз біргеміз» от начисления ИПН, социального налога и социальных платежей. Для МСБ: ИПН «0» - для индивидуальных предпринимателей, работающих в общеустановленном режиме.

Также, как сообщил вице-министр, до 1 июня 2020 года: предоставлена отсрочка по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, социальным платежам. По всей задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет по состоянию на 27 марта предоставляется отсрочка платежей, срок уплаты перенесен на 1 июня 2020 года. Приостановлены способы принудительного обеспечения исполнения налоговых обязательств и меры взыскания задолженности по налоговым, таможенным и соцплатежам, за исключением налогоплательщиков с высокой степенью риска. При возникновении задолженности не выставляется уведомление о погашении задолженности и не принимаются меры принудительного взыскания, не закрываются расчетные счета и не описывается имущество. Продлены сроки исполнения уведомления по камеральному контролю, наступающие в период чрезвычайного положения, за исключением налогоплательщиков с высокой степенью риска. Для уведомлений по камеральному контролю, у которых требуется исполнение в срок с 15 марта по 15 апреля, срок исполнения перенесен на 1 июня. Приостановлены сроки проведения проверок, осуществляемых органами госдоходов на период чрезвычайного положения.

Также вице-министр сообщил, что для физических лиц: предлагается предоставить отсрочку по платежам по декларациям для физлиц и лиц, занимающихся частной практикой, до 1 июня 2020 года.

Кроме того, Б.Шолпанкулов отметил, что исполнено поручение Главы государства по приостановлению с 20 марта т.г. начисления аренды для МСБ сроком на три месяца по республиканской и коммунальной собственности. С 26 марта Минфином и МИО в одностороннем порядке прекращено начисление арендных платежей до 20 июня по

7 701 договорам аренды госимущества. Аналогичная работа завершается по имуществу, передаваемому субъектами квазигосударственного сектора в аренду, самостоятельно в рамках корпоративных процедур. Наряду с этим, на портале Госреестр, размещена электронная услуга по освобождению от уплаты аренды. О данной услуге арендаторы оповещены, им достаточно подать заявку через портал.