Минфин РК: Казахстан перешел на 100-процентное электронное таможенное декларирование

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстан перешел на 100-процентное электронное таможенное декларирование. Об этом сообщил директор департамента контроля Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Елдос Саудабаев на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Не секрет, что ранее со стороны бизнеса было много вопросов в адрес таможни, касательно непрозрачности процесса и волокиты при бумажном декларировании. В этой связи был осуществлен переход на электронный формат декларирования. Так, в целях упрощения процедур торговли, внедрена информационная автоматизированная система таможенного и налогового администрирования «АСТАНА-1», что обеспечило выполнение

международных обязательств по переходу на 100- процентное электронное

таможенное декларирование», – сказал Е. Саудабаев.

Директор Департамента отметил, что цифровизация позволила уменьшить последствия экономического спада, упростив деятельность бизнеса за счет доступных онлайн-сервисов.

Также Е. Саудабаев сообщил, что в сентябре 2022 года проведен хронометраж таможенных операций, связанных с таможенным декларированием транзитных товаров, следующих в третьи страны, разработана схема взаимодействия информационных систем национального железнодорожного перевозчика и органов государственных доходов. Такое взаимодействие предусматривает уведомление о прибытии товаров, декларирования транзита на основе предварительной информации, автоматическую регистрацию и автовыпуск транзитных деклараций. При этом, время оформления одного контейнерного поезда сократится с 3 часов до 30 минут. В настоящее время проводится тестирование интеграции информационных систем органов государственных доходов и национального железнодорожного перевозчика в пунктах пропуска «Алтынколь» и «Достык» на казахстанско-китайской границе. Данная мера также направлена на значительное упрощение таможенных процедур.

Ранее сообщалось о внедрении на таможенных постах интегрированного контроля по принципу одного окна.