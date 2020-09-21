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    Минфин расследует расходование средств Министерства здравоохранения Казахстана

    21 Сентября 2020, 13:29

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК Жанат Элиманов поделился некоторыми подробностями по делу бывшего вице-министра здравоохранения Казахстана Олжаса Абишева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По нашей версии он, заведомо зная о том, что работы фактически не были выполнены, подписал акт выполненных работ и полностью произвел оплату. На сегодняшний день ни одна информационная система, которую он принимал в эксплуатацию, фактически не функционирует, не работает», - сказал Жанат Элиманов во время онлайн-брифинга в СЦК.

    По его словам сейчас ведется проверка и других фактов расходования средств Минздравом.

    «Бюджету нанесен ущерб. В рамках этого уголовного дела также проверяются другие факты расходования бюджетных средств в этом министерстве. К сожалению, есть у нас требования уголовно-процессуального законодательства, которое ограничивает к распространению информации. Действия были совершены в конце 2018 года, это было до пандемии», - заключил спикер.

    Ранее Ж. Элиманов рассказал о том, как ведется следствие по делу бывшего вице-министра здравоохранения Олжаса Абишева. По его словам следственные мероприятия продолжаются.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Астана Коррупция Минздрав РК Минфин РК
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