Минфин проверит денежные переводы казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство финансов РК планирует проверять денежные переводы граждан для выявления предпринимателей, уклоняющихся от налогов. Об этом сообщил и.о. министра финансов РК Берик Шолпанкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У нас все процедуры, которые проводятся в электронном виде, должны облагаться налогом, в случае если человек получает доход. У источника выплаты должны удерживаться. Размеры разные, если это ИП, то ИПН, если юридическое лицо, то КПН, НДС и другие.

Не надо говорить обо всех платежах. Вы можете пополнять баланс или помогать своим близким... Все будет рассматриваться индивидуально, определенной суммы нет», - сказал Берик Шолпанкулов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах пленарного заседания Сената.

Вице-министр добавил, что это касается всех электронных транзакций.

«Если вы оплачиваете коммунальный счет, например, это же все проверяется. Есть получатель этих средств, его будет мониторить Налоговый комитет… Если от разных физлиц идет оплата, с чего это человек вдруг начал получать по 1000 тенге? Понятно, что он получает доход. А если вы отцу перечисляете деньги, понятно, что это не доход», - пояснил Берик Шолпанкулов.

Он также коснулся переводов на лечение больному, когда люди вместе собирают на это средства.

«Это все потом проверяется. Налоговые службы будут проверять. Скорее всего, будет вводиться статус платежа, какой это перевод: за товар или благотворительность. То есть ранжирование должно проводиться, все платежи должны быть отмечены. Если передает близким на поддержку - это один вид, если покупаешь товар - то другой, чек же вы не получаете. Это не будет так, что продал б/у велосипед, и сразу платите нам налог», - заверил Берик Шолпанкулов.