Минфин ответил на замечания Счетного комитета

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве финансов РК рассказали об отчете Правительства об исполнении республиканского бюджета в Парламенте РК, где глава Счетного комитета озвучила ряд замечаний, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минфина.

Согласно информации Минфина, объем нарушений, про который говорится в отчете Счетного комитета, связан с существенным расширением охвата аудитом эффективности ревизионными комиссиями в регионах. В результате выявлено неэффективное расходование средств местными исполнительными органами на сумму 296 млрд тенге в 2020 году.

По остальным органам государственного аудита, наоборот, наблюдается заметное снижение неэффективного использования средств.

Так, установленные Счетным комитетом факты нарушения снизились на 32%, а органами внутреннего государственного аудита (КВГА и СВА) - в три раза, составив 29 млрд тенге (2019 год – 94 млрд тенге) .

Снижение является результатом цифровизации аудита, переходом на камеральный контроль и превентивные меры по недопущению и предотвращению фактов неэффективного использования средств.

Также Счетный комитет установил факты, когда средства, подлежащие зачислению в Нацфонд, были перечислены не по назначению.

Однако в Минфине заверили, что все налоги и другие платежи, подлежащие зачислению в Нацфонд за отчетный период, перечислены в полном объеме.

Перечисление финансовой компенсации по Карачаганакскому проекту по итогам арбитражных споров произведено на код «Другие неналоговые поступления в республиканский бюджет» в соответствии с бюджетной классификацией и Бюджетным кодексом.

При этом активы Национального фонда в течение 2020 года выросли на 744 млрд тенге до 28,2 трлн тенге.

Счетный комитет заявил о снижении в семь раз запланированных в прошлом году дополнительных поступлений (при плане в 1,5 трлн тг) .

Согласно пояснениям Минфина, в уточненном республиканском бюджете объем плановых дополнительных налоговых поступлений составил 476 млрд тенге, а не 1,5 трлн тенге.

При этом, несмотря на действовавший в прошлом году мораторий на проверки и предоставленные налоговые послабления бизнесу, фактически обеспечено дополнительных поступлений на 710 млрд тенге.

Таким образом, Минфин фактически в условиях кризиса не только не допустил уменьшения объемов дополнительных поступлений, а напротив – в 1,5 раза перевыполнил утвержденный плановый объем доходов.

В докладе Счетного комитета указана проблема переплат в счет будущих платежей.

По мнению Минфина, полностью исключить переплату на лицевых счетах невозможно. Так, переплата по КПН обусловлена уплатой законодательно предусмотренных ежемесячных авансовых платежей в течение года. Эта практика обеспечения равномерных поступлений соответствует международной, включая страны ОЭСР (США, Франция, Люксембург и другие ) .

При этом обязательство по ежемесячной уплате авансовых платежей есть только у крупных плательщиков КПН с доходами свыше 325 тыс. МРП. На остальных 90% плательщиков КПН такая норма не распространяется.

В целом, снижение авансовых платежей в отчетном периоде на 28,5 млрд тенге ( с 171,8 до 143,3 млрд тенге ) является показателем уменьшения доходности компаний в кризисный период.

На 1 января 2021 года переплата по НДС (дебетовое сальдо) составила 1,6 трлн тенге. Практически вся эта сумма образовалась по приобретенным налогоплательщиками товарам и услугам, то есть без фактической уплаты налога в бюджет. И она может быть использована в счет возникших налоговых обязательств по уплате НДС.

Счетный комитет также указал на рост госдолга, отметив, что соотношение его к ВВП достигло 29,4% и превысило установленное Концепцией бюджетной политики ограничение в 27%.

В Минфине отметили, что указанный показатель 27% к ВВП являлся индикативным, установленным Правительством в докризисный период, и соотношение государственного долга к ВВП не превышает лимит, установленный Договором о Евразиийском экономическом союзе (50% к ВВП) и Национальным планом развития Республики Казахстан до 2025 года (50% к ВВП) . В настоящее время Концепция не актуальна, разрабатывается новый документ с учетом макроэкономической ситуации и других параметров развития экономики.

При этом все долговые индикаторы соблюдаются и находятся на безопасном уровне.