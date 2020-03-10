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    Минфин констатирует снижение таможенных поступлений от импорта товаров из Китая

    10 Марта 2020, 10:04

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Доходы государственного бюджета (без учета трансфертов) исполнены на 97,3%. Об этом на заседании Правительства сообщил министр финансов РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Доходы государственного бюджета (без учета трансфертов) исполнены на 97,3% к плану отчетного периода, республиканского - на 83%, местных бюджетов – на 145,3%», - сказал Алихан Смаилов.

    По его словам, на неполное исполнение доходов республиканского бюджета повлияли следующие внешние факторы.

    «Во-первых, ситуация с эпидемией коронавируса, вспыхнувшей в КНР в конце прошлого года, оказывает отрицательное влияние на поступления НДС на импорт (факт - 173 млрд тг., план - 262 млрд тг., исполнение 66,2%)», - уточнил Алихан Смаилов.

    В частности, было отмечено, в феврале текущего года по сравнению с февралем 2019 года импорт с Китая снизился на 11%, а его физический объем снизился на 27% (29 тыс. тонн, февраль 2019г. - 289 млн долл., февраль 2020г. - 258 млн долл.).

    «Как следствие, поступления таможенных пошлин и налогов от импорта товаров из Китая уменьшились на 12% или на 2,1 млрд тенге (с 17 млрд тг. в феврале 2019г. до 15 млрд тг. в феврале 2020г.)», - заключил Алихан Смаилов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Минфин РК
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