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    Минфин: Китай готов рассмотреть увеличение пропускной способности на границе с РК

    3 Февраля 2021, 14:03

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Китай готов рассмотреть вопрос увеличения пропускной способности пунктов пропуска на границе с Казахстаном. Об этом сообщил председатель Комитета государственных доходов МФ РК Марат Султангазиев на брифинге в СЦК, передает коррепондент МИА «Казинформ».

    Было отмечено, что в связи с пандемией Китай ввел ограничения на пунктах пропуска, что привело к скоплению транспорта на границе. Для решения проблемы по решению Правительства РК была внедрена бесконтактная перевозка товаров, которая предусматривает ввоз товаров на китайских прицепах до транспортно-логистических центров на территории казахстанских пунктов пропуска.

    Данную модель организовала компания «Евротранзит», которая является владельцем транспортно-логистических центров на границе.

    Эта модель перевозки - практически единственная на сегодня возможность ввоза товаров из КНР на автотранспорте, так как китайская сторона, опасаясь распространения коронавирусной инфекции, не принимает порожний транспорт с казахстанской стороны.

    «При этом, в целях исключения скоплений на границе была внедрена система электронной очереди, которая позволяет регистрироваться через мобильное приложение и ожидать очереди в местах постоянной дислокации. Система оповещает о приближающейся очереди путем смс-сообщения. На границе обстановка стабильная, скопления транспорта не наблюдается», - сказал Марат Султангазиев.

    Вместе с тем, по его словам, государственными органами Казахстана проведен ряд переговоров с китайской стороной, в том числе 29 января состоялись переговоры с Правительством СУАР Китая. В ходе переговоров китайская сторона сообщила о готовности рассмотреть вопрос увеличения пропускной способности пунктов пропуска.

    «При этом данный вопрос будет решаться по мере обеспечения контрольных эпидемиологических мер и установки на пунктах пропуска оборудования для дезинфекционных работ. Кроме того, к началу летнего сезона китайская сторона рассмотрит вопрос открытия временно закрытых пунктов пропуска «Дулаты» и «Зимунай», которые являются сопредельными нашим пунктам пропуска «Калжат» и «Майкапшагай».Китайская сторона выразила готовность на еженедельной основе обсуждать вопросы увеличения пропускной способности пунктов пропуска», - пояснил Марат Султангазиев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Экономика Транспорт Минфин РК Китай Коронавирус в РК
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