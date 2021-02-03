Минфин: Китай готов рассмотреть увеличение пропускной способности на границе с РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Китай готов рассмотреть вопрос увеличения пропускной способности пунктов пропуска на границе с Казахстаном. Об этом сообщил председатель Комитета государственных доходов МФ РК Марат Султангазиев на брифинге в СЦК, передает коррепондент МИА «Казинформ».

Было отмечено, что в связи с пандемией Китай ввел ограничения на пунктах пропуска, что привело к скоплению транспорта на границе. Для решения проблемы по решению Правительства РК была внедрена бесконтактная перевозка товаров, которая предусматривает ввоз товаров на китайских прицепах до транспортно-логистических центров на территории казахстанских пунктов пропуска.

Данную модель организовала компания «Евротранзит», которая является владельцем транспортно-логистических центров на границе.

Эта модель перевозки - практически единственная на сегодня возможность ввоза товаров из КНР на автотранспорте, так как китайская сторона, опасаясь распространения коронавирусной инфекции, не принимает порожний транспорт с казахстанской стороны.

«При этом, в целях исключения скоплений на границе была внедрена система электронной очереди, которая позволяет регистрироваться через мобильное приложение и ожидать очереди в местах постоянной дислокации. Система оповещает о приближающейся очереди путем смс-сообщения. На границе обстановка стабильная, скопления транспорта не наблюдается», - сказал Марат Султангазиев.

Вместе с тем, по его словам, государственными органами Казахстана проведен ряд переговоров с китайской стороной, в том числе 29 января состоялись переговоры с Правительством СУАР Китая. В ходе переговоров китайская сторона сообщила о готовности рассмотреть вопрос увеличения пропускной способности пунктов пропуска.

«При этом данный вопрос будет решаться по мере обеспечения контрольных эпидемиологических мер и установки на пунктах пропуска оборудования для дезинфекционных работ. Кроме того, к началу летнего сезона китайская сторона рассмотрит вопрос открытия временно закрытых пунктов пропуска «Дулаты» и «Зимунай», которые являются сопредельными нашим пунктам пропуска «Калжат» и «Майкапшагай».Китайская сторона выразила готовность на еженедельной основе обсуждать вопросы увеличения пропускной способности пунктов пропуска», - пояснил Марат Султангазиев.