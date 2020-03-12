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    Минфин будет вести Реестр заказчиков и поставщиков

    12 Марта 2020, 12:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр финансов РК Руслан Бекетаев поделился планами по введению Реестра заказчиков и поставщиков в государственные закупки, передает корреспондент МИА «Казинформ», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях превентивности и недопущения нарушений вводится компетенция Министерства финансов по ведению Реестра заказчиков и поставщиков, которые вправе заключать договора из одного источника. Это обусловлено тем, что заказчики необоснованно выбирают основания для прямого заключения договора способом из одного источника в рамках п. 3 ст. 39 Закона», - сообщил Руслан Бекетаев на презентации законопроекта «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам государственных закупок» в Мажилисе.

    Он привел пример: в рамках пп. 1) п. 3 ст. 39 Закона, который предназначен для приобретения услуг у субъектов естественных монополий, заказчики приобретали канцелярские товары, моющие средства, строительные материалы, услуги связи и интернета и т.д.

    «Аналогичные факты были выявлены в рамках заключения договоров из одного источника по пп. 27) и 36) п. 3 ст. 39 Закона, тогда как данные основания предназначены только для прямого заключения договоров с лицами определенными законами, указами РК», - отметил представитель Минфина.

    «Таким образом, установление четкого Реестра заказчиков и поставщиков, которые вправе заключать договора из одного источника позволит в первую очередь снизить долю закупок из одного источника, а также способствовать повышению конкурентной среды», - добавил он.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Минфин РК
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