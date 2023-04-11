Минэнерго США повысило прогноз цены Brent почти на 4% за баррель в 2023 году

МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Минэнерго США повысило прогноз стоимости нефти марки Brent в 2023 году на 3,7% - до $85,01 за баррель против $82,95 в предыдущем прогнозе. Об этом говорится в отчете Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

До конца года ведомство ожидает цену Brent выше $86 за баррель, а в 2024 году котировки могут опуститься до $81,21 за баррель.

Цена нефти марки WTI прогнозируется на уровне $79,24 за баррель в 2023 году и $75,21 за баррель в 2024 году.

Кроме того, Минэнерго США повысило прогноз суточной добычи нефти в стране в 2023 году на 100 тысяч баррелей - до 12,54 млн баррелей в сутки, что на 660 тысяч баррелей в сутки больше, чем в 2022 году. Ожидаемые объемы добычи в 2024 году составляют 12,75 млн баррелей в сутки (+120 тысяч баррелей в сутки к предыдущей оценке).



