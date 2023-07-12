Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана+32+34℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Минэнерго РК: Тарифы будут повышаться исходя из потребности объектов энергоснабжения

    12 Июля 2023, 13:27

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Исходя из потребности объектов будет выставлена прогрессивная ставка повышения тарифа на комуслуги. Об этом заявил министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе брифинга после заседания Правительства глава Минэнерго пояснил, за какое время планируется привести в нормальное состояние изношенные сети.

    «Думаю, что в течение 4-5 лет мы сможем уже вопрос, связанный с критическим состоянием энергетических объектов, существенно снизить износ», - сказал Алмасадам Саткалиев, отвечая на вопросы журналистов.

    Он также прокомментировал вопрос подхода в повышении тарифов на коммунальные услуги.

    «Мы уже приняли другой подход. Мы уже не говорим о каком-то поэтапном фиксированном повышении. Мы говорим, исходя из потребностей каждого региона, исходя из потребностей каждого энергообъекта. То есть, по каждому энергообъекту будет рассмотрена его инвестиционная программа, и это уже сделано, разработана Дорожная карта. В разрезе каждого энергообъекта будет определен комплекс мер, который направлен на восстановление турбинного, , насосного оборудования, котлоагрегатов, автоматики. Вот эта инвестиционная программа будет детально изучена и, исходя из потребности данного объекта, будет выставлена прогрессивная ставка повышения тарифа, которая позволит в течение определенного периода вот эти работы полностью восстановить, и это будет принцип «тарифы в обмен на инвестиции», - заявил Алмасадам Саткалиев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Энергетика ЖКХ Цены и тарифы Минэнерго РК Инвестиции
    Новости по теме
    Новости по теме
    Возможны ограничения на АЗС Павлодарской области - Минэнерго
    Сколько бензина имеется в Казахстане
    АО «KEGOC»: четверть века созидания
    Более 8 млрд тенге выделили из резерва Правительства на ремонт системы теплоснабжения Риддера
    Популярное
    1 Более восьми тысяч медработников уволилось из госсектора в Казахстане
    2 Сколько врачей уехало за рубеж из Казахстана – данные минздрава
    3 Астанчан просят закрывать по ночам окна
    4 Каким будет август в Казахстане - прогноз синоптиков
    5 Дарын Кулжабаев досрочно победил узбекистанца Афзалбека Бахтиерова