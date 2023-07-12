Минэнерго РК: Тарифы будут повышаться исходя из потребности объектов энергоснабжения

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Исходя из потребности объектов будет выставлена прогрессивная ставка повышения тарифа на комуслуги. Об этом заявил министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе брифинга после заседания Правительства глава Минэнерго пояснил, за какое время планируется привести в нормальное состояние изношенные сети.

«Думаю, что в течение 4-5 лет мы сможем уже вопрос, связанный с критическим состоянием энергетических объектов, существенно снизить износ», - сказал Алмасадам Саткалиев, отвечая на вопросы журналистов.

Он также прокомментировал вопрос подхода в повышении тарифов на коммунальные услуги.

«Мы уже приняли другой подход. Мы уже не говорим о каком-то поэтапном фиксированном повышении. Мы говорим, исходя из потребностей каждого региона, исходя из потребностей каждого энергообъекта. То есть, по каждому энергообъекту будет рассмотрена его инвестиционная программа, и это уже сделано, разработана Дорожная карта. В разрезе каждого энергообъекта будет определен комплекс мер, который направлен на восстановление турбинного, , насосного оборудования, котлоагрегатов, автоматики. Вот эта инвестиционная программа будет детально изучена и, исходя из потребности данного объекта, будет выставлена прогрессивная ставка повышения тарифа, которая позволит в течение определенного периода вот эти работы полностью восстановить, и это будет принцип «тарифы в обмен на инвестиции», - заявил Алмасадам Саткалиев.