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    Минэнерго РК нацелено на новые подходы антикоррупционного взаимодействия с обществом

    22 Января 2021, 12:48

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Министерстве энергетики состоялось совещание с участием руководства Агентства по противодействию коррупции. На повестке дня – вопросы превенции, профилактики и усиления общественного контроля, передает МИА «Казинформ».

    Министр энергетики Нурлан Ногаев акцентировал, что ведомство активизировало усилия по обеспечению прозрачности и открытости деятельности и предоставляемых государственных услуг.

    «В прошедшем году оптимизирован ряд бизнес-процессов. В онлайн-формат переведен вопрос предоставления прав на недропользование, усилен состав центральной комиссии по разведке и разработке недр, расширен состав независимых экспертов, привлечены общественники. Данный вектор будет продолжен – это прямое поручение руководства страны и Правительства», – подчеркнул Нурлан Ногаев.

    Председатель Агентства Алик Шпекбаев обратил внимание на высокий уровень ответственности, возложенный на сотрудников сферы энергетики: «Топливно-энергетический комплекс является локомотивом социально-экономического развития любой страны мира. В нашем государстве он обеспечивает основную часть доходов бюджета, от которого зависит развитие и успешное функционирование других отраслей и социальной сферы. Коррупция в этой области имеет серьезнейший мультипликативный эффект – малейший коррупционный риск может вызвать ощутимые последствия в целом для страны».

    Он напомнил о важности перехода на сервисную модель взаимодействия с гражданами – создание комфортных условий для услугополучателей и обеспечение клиентоориентированности в территориальных департаментах Комитета атомного и энергетического надзора и контроля.

    Сотрудники Агентства подчеркнули необходимость принятия форсированных практических мер по повышению уровня открытости и прозрачности в деятельности Министерства, в том числе обеспечения ведения административного производства в электронном формате, размещения на официальных интернет-ресурсах ведомства результатов внутренних анализов коррупционных рисков и создание экспертного совета для усиления прозрачности принимаемых решений.

    Напоминаем, что в 2020 году в центральном аппарате Министерства открыт проектный офис «Адалдық алаңы», расположенный на первом этаже здания, что облегчает доступ посетителей. Организована горячая линия (8-7172-786938), по которой каждый желающий может получить консультацию либо обратиться с жалобой.

    В этом ключе руководитель Специальной мониторинговой группы при Агентстве Айгуль Соловьева отметила: «Работники Министерства должны открыться для общественности. Проектный офис «Энергетика министрлігі – Адалдық алаңы» должен стать эффективной площадкой взаимодействия за счет привлечения в его состав и экспертный совет представителей гражданского общества и СМИ, которые сконцентрировали бы внимание на решении проблемных вопросов в области недропользования, газа и газоснабжения, а также контрольно-надзорных функций по линии электроэнергетики».

    В ходе совещания обсуждены и вопросы повышения прозрачности деятельности Министерства с позиции укрепления инвестиционной привлекательности. Указывается, что в декабре 2020 года впервые проведены аукционные торги на получение прав на недропользование. Суммарная стартовая цена на уровне 263 млн тенге выросла более чем в 230 раз, достигнув 61 млрд тенге.

    Прорабатывается ввод автоматизированного планирования поставок сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок страны. Данная мера позволит исключить коррупционные риски и человеческий фактор, что, в свою очередь, обеспечит прозрачность самого процесса.

    Министерство нацелено и на поэтапное увеличение объемов торгов через электронные площадки. Полноценный переход состоится до конца 2021 года. Таким образом, будет сформирована практика обоснованного ценообразования. Это означает и повышение транспарентности сделок, надежности газоснабжения страны, и исключение теневого экспорта.

    В планах и создание информационной системы учета нефти и газового конденсата. По сути это будет инструмент мониторинга, контроля подготовки, транспортировки, хранения, отгрузки, реализации, ввоза на территорию и вывоза за пределы страны нефти и газового конденсата. Данное направление реализуется в сотрудничестве с Министерством цифрового развития и аэрокосмической промышленности.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Энергетика Борьба с преступностью Коррупция Другие государственные органы Общество
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