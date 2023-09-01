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    Минэнерго РК детально проработает поручение Президента о референдуме по строительству АЭС

    1 Сентября 2023, 16:54

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство энергетики РК детально проработает поручение Президента о референдуме по строительству АЭС, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    «В ходе своего Послания народу Казахстана Президент страны Касым-Жомарт Токаев предложил вынести на общенациональный референдум вопрос строительства или отказа от возведения атомной электростанции (АЭС). Министерство энергетики совместно с другими государственными органами, депутатами Парламента, экспертами отрасли и общественными активистами в ближайшее время проработает все возможные детали реализации данного поручения Президента и другие аспекты и представит общественности подробную информацию», - сообщили в пресс-службе министерства.

    Специалистам также предстоит определить формулировку вопроса, который будет вынесен на всеобщее голосование. О сроках проведения референдума будет сообщено дополнительно.

    «Я думаю, референдум в первую очередь направлен на то, чтобы казахстанцы высказались за необходимость развития данных технологий, а Правительство предложит со своей стороны те решения, которые будут устраивать общество», - отметил глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев.

    Как сообщалось, 22 августа 2023 года в с. Улькен Жамбылского района Алматинской области состоялись публичные обсуждения по вопросу строительства АЭС.

    На обсуждениях местное население поддержало развитие атомной энергетики в регионе и отметило ее высокую значимость для социально-экономического развития своих территорий.

    Некоторые общественные деятели выступили с инициативой о проведении дополнительных обсуждений в других близлежащих регионах с целью обеспечения прозрачности и открытого диалога с общественностью, учета мнений и интересов всех заинтересованных сторон.

    Озвучивая Послание народу Казахстана, Президент страны К. Токаев подчеркнул, что необходимо продолжить всестороннее широкое обсуждение по данному вопросу и вынести его на общенациональный референдум.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Строительство Минэнерго РК Референдум Послание Президента РК-2023
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