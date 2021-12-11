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Минэнерго приняло решение о приоритетной отгрузке нефтепродуктов для АЗС Туркестанской области.

11 Декабря 2021 16:22
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Минэнерго приняло решение о приоритетной отгрузке нефтепродуктов для АЗС Туркестанской области.

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Министерство энергетики РК 10 декабря провело выездное совещание в Шымкенте с участием представителей акимата Туркестанской области, Шымкентского НПЗ и сетей АЗС по вопросам отгрузки нефтепродуктов в Туркестанскую область, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики.

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Акиматом области отмечено, что поставка нефтепродуктов до города Туркестана осуществляется по платной автодороге, что отражается на конечной стоимости продукта.

По итогам совещания отмечено, что на сегодняшний день Шымкентский НПЗ работает в штатном режиме, производство нефтепродуктов на заводе осуществляется согласно плану.

Вместе с тем, в целях обеспечения бесперебойной реализации нефтепродуктов на АЗС, нефтеперерабатывающим заводам Казахстана было поручено принять срочные меры по приоритетной отгрузке ГСМ в адрес сетей АЗС Туркестанской области. В настоящее время основные АЗС работают без ограничений реализации.

Местным автозаправочным сетям рекомендовано заблаговременно планировать отгрузки нефтепродуктов, а также формировать резервные запасы ГСМ.

Кроме того, объем производства бензина в ноябре текущего года составляет 444,5 тыс. тонн, (в том числе на ТОО «ПКОП» – 171,3 тыс. тонн), в декабре планируемый объем производства составляет 447,4 тыс. тонн (в том числе на ТОО «ПКОП» –172,9 тыс. тонн). Среднесуточное производство бензина – 15,7 тыс. тонн/сутки, отгрузка – 14,5 тыс. тонн/ сутки на крупных НПЗ.

По состоянию на 1 декабря этого года совокупные остатки бензина в Туркестанской области (включая Шымкент) составляли 14,2 тыс. тонн, при этом 10 декабря общий запас бензина составляет 15,4 тыс. тонн, отмечается увеличение остатков на 1,2 тыс. тонн.



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#Энергетика   #Туркестанская область   #Шымкент   #Минэнерго РК  
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