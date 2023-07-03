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    Минэнерго подтвердило аварийную остановку объектов АНПЗ

    3 Июля 2023, 20:16

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерство энергетики РК сообщает, что в связи с глубокой посадкой электроэнергии произошла аварийная остановка технологических и вспомогательных объектов Атырауского НПЗ, передает МИА «Казинформ».

    «В соответствии с требованиями планов ликвидации и локализации аварийных ситуаций объекты остановлены и технологический газ направлен на факельные установки. Причины посадки электроэнергии выясняются, информация будет представлена дополнительно.

    При этом Шымкентский НПЗ продолжает работу с учетом регенерации катализатора установки каталитического риформинга с ограничением выпуска автобензина Аи-95.

    Текущие запасы ГСМ в полной мере обеспечивают потребность страны и достаточны до момента выхода из ремонта Шымкентского и Павлодарского НПЗ. Отдельно просим СМИ и общественность не создавать искусственный ажиотаж», - говорится в сообщении Минэнерго.

    По данным ведомства, в настоящее время совокупные запасы ГСМ (на нефтебазах, в пути и резервуарах НПЗ) в стране составляют:

    - автобензин Аи-92 – 351 тысяча тонн, что достаточно для покрытия 23-х суточной потребности страны;

    - Аи-95 – 46 тысяч тонн (15 суток);

    - дизтопливо - 520 тысяч тонн (29 суток).

    Как ранее сообщалось, из-за просадки подачи электроэнергии остановились установки АНПЗ, в областном центре отключили свет и холодную воду, на улицах образовались огромные пробки из автомобилей.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Атырауская область Происшествия Видео Минэнерго РК Атырау
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