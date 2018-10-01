Минэнерго - о ситуации с ГСМ: все стабильно

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вице-министр энергетики РК Махамбет Досмухамбетов рассказал о ситуации в стране на рынке ГСМ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По состоянию на 10 октября текущего года количество остатков ГСМ достаточно для покрытия потребностей внутреннего рынка. Запасы бензина АИ-92 - 327 тысяч тонн, дизельное топливо - 200,6 тысяч тонн, что достаточно на 17 дней», - сказал вице-министр на заседании Правительства.

Также он рассказал о том, сколько нефти добыто на самых крупных месторождениях страны.

«С начала года объем добычи нефтеконденсата составил 67,3 млн тонн. То есть, показал рост в 5,3% к соответствующему периоду 2017 года и 3,7% к плану на 9 месяцев текущего года. Объем добычи нефти по трем крупным проектам составил 40,2 млн тонн. В том числе на месторождении Кашаган 9,5 млн, на Тенгизе - 21,5, на Карачаганаке 9,2 млн. тонн», - сообщил М. Досмухамбетов.

Вырос, по его словам, и экспорт нефти.

«Экспорт нефти составил 54,2 млн тонн, рост, по сравнению к аналогичному периоду 2017 года составил 4,6%. Объем переработки нефти составил 12,6 млн тонн нефти, показав рост на 7,1% к январю-сентябрю 2017 года и выше плана на 1,3%», - добавил представитель Минэнерго.



В целом, как подчеркнул М. Досмухамбетов, ситуация на рынке нефтепродуктов стабильна, дефицита на ГСМ не наблюдается.

«По состоянию на 10 октября средняя розничная цена на бензин марки АИ-92 составляет 155,22 тенге, на дизельное топливо - 191,81 тенге за литр», - заключил он.