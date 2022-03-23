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    Минэнерго Казахстана консультируется с КТК по срокам возобновления работы морского терминала

    23 Марта 2022, 14:58

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министерство энергетики Казахстана сообщило, что прорабатывает возможности увеличения отгрузки нефти на экспорт по альтернативным маршрутам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

    По сообщению синоптиков в Новороссийске прошел сильный шторм, скорость ветра достигала до 35 м/с, что повлияло на работу морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

    Согласно информации КТК от 22 марта 2022 года по итогам внеочередной инспекции выявлено повреждение в виде смещения силового каркаса одного из плавучих шлангов выносного причального устройства - 3 (ВПУ), а также выявлены повреждения шлангов внутреннего рукава ВПУ-2.

    В этой связи КТК принято решение о временном выводе из эксплуатации указанных ВПУ для проведения промывки и ремонта.

    В настоящее время Министерством энергетики проводятся консультации с КТК по срокам возобновления работы морского терминала, при этом прорабатываются возможности увеличения отгрузки нефти на экспорт по альтернативным маршрутам.

    Ранее сообщалось, что о возможном снижении втрое объема транспортировки нефти через КТК заявили в компании. Пресс-служба сообщила, что оборудование морского терминала под Новороссийском, через который идет нефть Каспийского Трубопроводного Консорциума и большая часть экспортной нефти Казахстана, пострадало в результате шторма.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    СНГ Происшествия Россия Нефть Погода Минэнерго РК
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