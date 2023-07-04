Минэкологии вынужденно осуществляет попуски из Бадамского водохранилища для снятия нехватки воды на юге Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По Туркестанской области с апреля наблюдается низкий приток воды в Шардаринское водохранилище. Об этом сообщила министр экологии и природных ресурсов РК Зульфия Сулейменова на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С 1 апреля по 30 июня текущего года в Шардаринское водохранилище ожидалось поступление 2,23 млрд м3 воды, но фактически поступило 1,291 млрд м3 (58 %). Также по прогнозам Казгидромета и Узгидромета, на вегетационный период водность рек бассейна Сырдарьи ожидалась ниже и около нормы. В этой связи Бассейновой инспекцией лимит водопользования на регулярное орошение из реки Сырдарья был сокращен», - сказала Зульфия Сулейменова.

По ее словам, были даны рекомендации акимату Туркестанской области сократить посевы влаголюбивых культур, а также исключить посев риса в Мактааральском и Жетысайском районах.

«Несмотря на это, в текущем году по Туркестанской области площади посева риса увеличены на 2,35 тыс. га в сравнении с 2022 годом, с 1,5 тыс. га до 3,853 тыс. га (890 га по Шардаринскому району, 2274 га Мактааральскому району, 689 га по Жетысайскому району). При этом, посевы риса в Жетысайском районе увеличились в 5,5 раз, а в Мактааральском районе в 15 раз», - сообщила З. Сулейменова.

Кроме того, по данным ведомства, посевы хлопка увеличены на 5,29 тыс. га в сравнении с изначально запланированным, то есть увеличились с плановых 79,7 тыс .га до 84,990 тыс. га.

Более того, в области работы по промывке и влагозарядке были начаты на месяц позже уже после сокращения паводкого стока, что привело к необходимости подключения канала машинной водоподачи из Шардаринского водохранилища в марте.

«В связи с увеличенной потребностью воды ввиду увеличения площадей под влаголюбивыми культурами министерство было вынуждено в мае повторно подключить машинный канал в целях снижения остроты дефицита поливной воды. Вместе с тем, вследствие невыполнения рекомендации министерства, из-за неправильного регулированием режима стока р. Арыс коммунальным предприятием «Туран Су» остро встал вопрос водообеспечения Отырарского района. На данный момент министерство вынужденно осуществляет санитарные попуски из Бадамского водохранилища для снятия острой нехватки воды, хотя по практике попуски из него должны осуществляться в июле и августе», - подчеркнула глава Минэкологии.