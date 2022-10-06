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    Минэкологии РК заявило о недопустимости массового отстрела сайгаков

    6 Октября 2022, 15:53

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев прокомментировал вопрос регулирования численности сайгаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Решение пока не приняли (касательно отстрела сайгаков - прим. ред). В прошлом я говорил, что мы примем решение до конца этого месяца. Но прямо сейчас мы не пришли к какому-то конкретному решению», - сказал Сериккали Брекешев на брифинге в Сенате.

    Как заверил министр, в ведомстве понимают, что массовый отстрел животных недопустим.

    «Каким бы не было решение, работу в этом направлении мы начнем осенью следующего года. Мы отказались от массового отстрела», - добавил глав Минэкологии.

    Фото:turkystan.kz

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Экология Минэкологии Животные Сайгак
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