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    Минэкологии РК перезапустит платформу EcoQolday

    22 Ноября 2022, 16:01

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК перезапустит платформу EcoQolday. Специализированные предприятия по сбору электронных отходов получат субсидии от государства. Об этом заявил руководитель управления развития расширенных обязательств производителей (импортеров) департамента государственной политики управления отходами Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Сабит Токмурзаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В рамках РОП до текущего года функционировала платформа EcoQolday. В связи с изменениями в начале года ранее действующие правила утратили на сегодняшний день актуальность. В этой связи Министерство ведет работы по перезапуску ранее функционирующего механизма компенсации. То есть, имеется в виду субсидирование специализированных предприятий», - сказал глава управления развития расширенных обязательств производителей Сабит Токмурзаев.

    Как сообщалось ранее, по данным на 2018 год в Казахстане насчитывалось около 25 специализированных предприятий. Они сортируют электронные отходы на разные компоненты, направляют для дальнейшей переработки в другие страны.

    Спикер отметил, что Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК понимает значимость государственного регулирования отходами в силу ежегодного увеличения объемов образования отходов. По словам Сабита Токмурзаева, Казахстан ведет работы по ратификации соглашения плана мероприятий по электрическому и электронному оборудованию. Постановлением Правительства проект одобрен. На текущий момент ведутся работы.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Экология Цифровой Казахстан Минэкологии
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