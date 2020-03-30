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    Минэкологии РК обсуждает с Кыргызстаном вопрос обеспечения поливной водой аграриев юга

    30 Марта 2020, 21:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Сергей Громов в рамках рабочей поездки в Кыргызстан обсудил с главой правительства этой республики Мухаметкалыем Абулгазиевым вопрос обеспечения поливной водой сельхозтоваропроизводителей Жамбылской и Туркестанской областей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

    В частности, в ходе беседы вице-министр поднял вопрос по срыву графика товарообмена электрической энергией между Казахстаном и Кыргызстаном, призванного улучшить наполнение Токтогульского водохранилища.

    В связи с этим он предложил согласовать новый график по опыту прошлых лет.

    Кроме того, С.Громов также поднял на встрече вопрос водохозяйственной обстановки в бассейне реки Шу.

    «В вегетационный период 2019 года по бассейну реки Шу казахстанская сторона получила всего 64% от установленного объема. Предлагаю поручить нашим региональным водохозяйственным организациям разработать и согласовать графики подачи воды из водохозяйственных объектов межгосударственного пользования по рекам Шу и Талас на вегетационный период 2020 года», - отметил вице-министр в ходе встречи.

    Стороны также обговорили вопросы осуществления ремонтных работ на объектах межгосударственного пользования расположенных в бассейнах Шу.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Правительство РК Кыргызстан Сельское хозяйство
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