Минэкологии РК, КазМунайГаз и Казгеология будут работать над привлечением иностранных инвестиций в геологию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК, «КазМунайГаз» и «Казгеология» будут работать над привлечением иностранных инвестиций в геологию Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК, АО «Национальная компания «КазМунайГаз» и АО «Национальная геологоразведочная компания «Казгеология» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере повышения геологической изученности территории страны.

Так, стороны планируют консолидировать усилия по привлечению инвесторов для проведения геологоразведочных работ в целях оценки запасов углеводородов на малоизученных осадочных бассейнах Казахстана. Актуальность мер связана с тем, что недра Казахстана на сегодня не в полной мере изучены и имеются значительные перспективы для новых открытий. К примеру, в части углеводородов геологами выделено 15 осадочных бассейнов с прогнозными ресурсами условного топлива порядка 76 млрд тонн, из которых по предварительной оценке порядка 4,5 млрд тонн - в малоизученных осадочных бассейнах.

По словам Магзума Мирзагалиева, подписание соглашения способствует дальнейшему развитию отрасли.



« Министерство продолжает активно проводить работу в рамках исполнения поручений Президента и Правительства по повышению геологической изученности страны и восполнению минерально-сырьевой базы путем привлечения иностранных инвестиций. Соглашение придаст новый импульс данной работе «, - подчеркнул министр.

Для достижения успешного результата в рамках соглашения будут определены территории для геологического изучения и разведки, организовано «Роуд-шоу» и доступ к «Дата-рум», а также приняты соответствующие документы для дальнейшего получения права недропользования.

Отметим, эти меры стали реализацией поручений Главы государства, данных по итогам рабочей встречи с руководителями нефтегазовых компаний-членов Совета иностранных инвесторов. Тогда министерством был выдвинут ряд важных инициатив по улучшению инвестиционной привлекательности и развитию геологоразведочной отрасли.

По итогам совместно с членами Совета иностранных инвесторов был сформирован концептуальный подход, основанный на разработке и применении Соглашения на геологическое изучение недр, которое будет применяться в качестве инструмента проведения прямых переговоров для гарантированного перехода с геологического изучения недр на разведку/добычу с долевым участием национальных компаний.

Данный подход обеспечит инвесторам более высокую юридическую защиту и стабильность инвестиций, а также позволит получать определенные налоговые и другие преференции, которые в дальнейшем будут зеркально отражаться в Улучшенном модельном контракте.



