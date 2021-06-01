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    Минэкологии РК: Из Таджикистана дополнительно поступит более 300 млн кубометров поливной воды

    1 Июня 2021, 18:58

    ДУШАНБЕ. КАЗИНФОРМ - В текущем году в бассейне реки Сырдарья сложилась сложная водохозяйственная обстановка, связанная с маловодьем. В связи с этим министр экологии, геологии и природных ресурсов РК в Душанбе провел встречу с министром энергетики и водных ресурсов Таджикистана, в ходе которой с таджикской стороной достигнута договоренность о дополнительных сбросах 315 млн.м3 воды из водохранилища Бахри Точик с июня по август т.г. об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минэкологии РК.

    Как сообщила пресс-служба министерства в Telegram , данный объем позволит снизить дефицит поливной воды в вегетационном периоде в Туркестанской и Кызылординской областях.

    «Учитывая сложную водохозяйственную обстановку в бассейне реки Сырдарья для нужд Туркестанской и Кызылординской областей, таджикская сторона, помимо объемов воды, сбрасываемых Кыргызской Республикой из Токтогульского водохранилища, согласилась с июня по август поставлять дополнительно из водохранилища Бахри Точик 315 млн.м3 воды.

    Казахстан же, в свою очередь, окажет Таджикистану материально-техническую поддержку в случае возникновения негативных последствий дополнительной сработки водохранилища Бахри Точик», - отметил глава Минэкологии РК Магзум Мирзагалиев.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Экология Таджикистан
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