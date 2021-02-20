Минэкологии проведет внеплановую проверку в отношении АрселорМиттал Темиртау

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК проведёт внеплановую проверку в отношении АО «АрселорМиттал Темиртау», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

Причина проверки связана с тем, что департаментом экологии по Карагандинской области был зафиксирован факт превышения допустимых норм выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Так, 19 февраля в 16:30 часов на конвертере № 2 во время продувки произошло обрушение налипшей на стенках пресс-скруббера первичной газоочистки пыли. Плавка была немедленно остановлена.

Также сообщаем, что Минэкологии разделяет обеспокоенность граждан экологической ситуацией в регионе. В связи с чем в отношении подобных фактов будут приниматься оперативные меры.

По итогам проверки, основанной на принципах открытости и непредвзятости, Минэкологии планирует проведение пресс-конференции.

Отметим, согласно новому Экологическому кодексу крупные предприятия должны внедрять наилучшие доступные технологии (НДТ), то есть современные фильтры для максимально возможного на сегодня снижения уровня выбросов. Данное требование закреплено законодательно и вступает в силу в текущем году.

Вместе с тем сообщаем, что Министерством экологии в октябре 2019 года был подписан меморандум с данной компанией о снижении выбросов на 30% до 2023 года. Во время последней встречи с участием общественности региона министр Магзум Мирзагалиев потребовал от руководства «АрселорМиттал Темиртау» проведение в апреле презентации стратегии по снижению выбросов с конкретным планом и цифрами.

Напомним, 2 января 2021 года Глава государства подписал Экологический кодекс РК.