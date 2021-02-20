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    Минэкологии проведет внеплановую проверку в отношении АрселорМиттал Темиртау

    20 Февраля 2021, 14:41

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК проведёт внеплановую проверку в отношении АО «АрселорМиттал Темиртау», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

    Причина проверки связана с тем, что департаментом экологии по Карагандинской области был зафиксирован факт превышения допустимых норм выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

    Так, 19 февраля в 16:30 часов на конвертере № 2 во время продувки произошло обрушение налипшей на стенках пресс-скруббера первичной газоочистки пыли. Плавка была немедленно остановлена.

    Также сообщаем, что Минэкологии разделяет обеспокоенность граждан экологической ситуацией в регионе. В связи с чем в отношении подобных фактов будут приниматься оперативные меры.

    По итогам проверки, основанной на принципах открытости и непредвзятости, Минэкологии планирует проведение пресс-конференции.

    Отметим, согласно новому Экологическому кодексу крупные предприятия должны внедрять наилучшие доступные технологии (НДТ), то есть современные фильтры для максимально возможного на сегодня снижения уровня выбросов. Данное требование закреплено законодательно и вступает в силу в текущем году.

    Вместе с тем сообщаем, что Министерством экологии в октябре 2019 года был подписан меморандум с данной компанией о снижении выбросов на 30% до 2023 года. Во время последней встречи с участием общественности региона министр Магзум Мирзагалиев потребовал от руководства «АрселорМиттал Темиртау» проведение в апреле презентации стратегии по снижению выбросов с конкретным планом и цифрами.

    Напомним, 2 января 2021 года Глава государства подписал Экологический кодекс РК.

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    Бизнес Карагандинская область Экология Промышленность Безопасность Другие государственные органы
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