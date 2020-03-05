Минэкологии прорабатывает вопрос возврата Кокжайлау в состав Иле-Алатауского нацпарка

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Возврат урочища Кок-Жайлау в состав Иле-Алатауского национального парка будет осуществляться согласно действующему законодательству. Об этом, как передает МИА «Казинформ», сообщает Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана в Telegram.

«В настоящее время Министерством экологии, геологии и природных ресурсов прорабатывается вопрос возврата урочища Кок-Жайлау в состав национального парка. Возврат урочища в состав национального парка согласно действующему законодательству является расширением территории национального парка, и решение будет приниматься на основе естественно-научного и технико-экономического обоснований, получивших положительные заключения экологической экспертизы», - сообщили в пресс-службе министерства.

Напомним, постановлением Правительства в 2014 году земли Иле-Алатауского государственного национального природного парка, общей площадью 1002 га, были переведены из категории земель особо охраняемых природных территорий в категорию земель запаса Медеуского района города Алматы для строительства и функционирование горнолыжного курорта «Кок-Жайлау».

В октябре 2019 года Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев, учитывая мнение общественности, запретил заниматься проектом по строительству горнолыжного курорта в урочище Кок-Жайлау.

Депутаты Мажилиса Парламента инициировали поправки в законодательство в части исключения возможности перевода земель особо охраняемых природных территорий в земли запаса для строительства и функционирования объектов туризма.

Указанные поправки были приняты от 28 октября 2019 года № 268-VI ЗРК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования агропромышленного комплекса».