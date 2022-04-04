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    Минэкологии поручило провести субботник у горячих источников акимату Уйгурского района

    4 Апреля 2022, 15:44

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – Разбросанные по степи пластиковые бутылки, полиэтиленовые пакеты и прочий бытовой мусор недалеко от горячих источников сняли на видео в Уйгурском районе Алматинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Путешественник Алмас Тангытулы на своей странице в Instagram выложил видео и прокомментировал, что разбросанные по полям на большие расстояния бытовые отходы принадлежат курортным зонам близ села Чунджа. Он также пожаловался на неприятный запах и слив канализации.

    Аким Дардамтинского сельского округа Уйгурского района Кенес Бактыбаев ответил, что в районе нет мусорного полигона и рядом расположенные зоны отдыха вынуждены вывозить отходы в большую яму.

    «Недавний сильный ветер разносил мусор по полям, там нет никакого ограждения, поэтому пакеты и бутылки повсюду», - ответил он.

    В Министерстве экологии геологии и природных ресурсов сообщили, что заместителю акима Уйгурского района, курирующего ЖКХ, дано поручение провести субботник на данной территории.

    Фото: instagram.com/almas_tangytuly

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Туризм Экология Акимат Регионы Общество Минэкологии
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