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    Минэкологии нужно обеспечить качественное исполнение поручений Президента - Роман Скляр

    11 Января 2023, 17:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министерству экологии и природных ресурсов необходимо обеспечить качественное исполнение поручений Главы государства, в том числе в части разработки нового Водного кодекса, цифровизации водной отрасли. Об этом заявил первый заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В целях глубокой декарбонизации экономики страны Правительством разработан проект стратегии углеродной нейтральности до 2060 года. Но, уважаемые коллеги, Зульфия Булатовна (министр экологии - прим.), необходимо планомерно выполнять поставленные задачи, учитывая экономические реалии нашей страны. Кроме того, необходимо своевременно завершить начатые работы по ликвидации исторических загрязнений, в частности, хвостохранилища «Кошкар-Ата». В связи с этим, поручаю министерству, совместно с акиматом Мангистауской области ускорить работу по утилизации», - сказал Роман Скляр в ходе расширенного заседания коллегии Минэкологии.

    Немаловажным вопросом, по словам первого вице-премьера, остается формирование экологической культуры среди населения. По словам Романа Скляра, нужно активизировать работу с НПО и усилить взаимодействие с заинтересованными сторонами.

    «Другим аспектом работы является осуществление водной политики. Климатические изменения и изменения в водопользовании в сопредельных государствах требуют усиления водной дипломатии и повышения продуктивности использования водных ресурсов. Необходимо активизировать согласование с узбекской стороной открытых пунктов проекта межправительственного соглашения о совместном управлении и использовании трансграничных водных объектов. Это очень важный аспект вашей работы», - обратился к министру Роман Скляр.

    «Известны проблемы изношенности водохозяйственной инфраструктуры, низкого уровня автоматизации и отсутствия научного сопровождения и, к большому сожалению, дефицита квалифицированных кадров», - добавил первый вице-премьер.

    По словам Романа Скляра, Министерству экологии необходимо обеспечить качественное и своевременное исполнение поручений Главы государства, в том числе в части разработки нового Водного кодекса, цифровизации водной отрасли и активизации переговорных процессов.

    «Особо необходимо уделить внимание повышению продуктивности использования водных ресурсов, а также обеспечить успешное прохождение паводкового и вегетационного периодов», - сказал Роман Скляр.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Экология
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