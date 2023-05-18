Миллионы корейцев рискуют умереть в полном одиночестве – опрос

СЕУЛ. YONHAP-КАЗИНФОРМ - Более 1,5 миллиона жителей Южной Кореи, около 3 процентов населения страны, находятся под угрозой смерти в полном одиночестве, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Yonhap.

Министерство здравоохранения и социального обеспечения страны заявило, что с ноября по декабрь прошлого года был проведен опрос домохозяйств, где проживает один человек, чтобы проверить обстоятельства, которые могут привести к смерти в одиночестве в будущем.

По данным министерства, опрос включал вопросы о том, общается ли респондент не реже одного раза в неделю или есть ли у него родственники или друзья, к которым можно обратиться за помощью в случае болезни.

Согласно закону о предотвращении одинокой смерти, смерть в одиночестве относится к феномену, когда люди, не имеющие родственников, умирают в одиночестве и остаются незамеченными в течение определенного периода времени. Ее также называют одинокой или безнадзорной смертью.

Опрос показал, что для 1,52 миллиона человек в Южной Корее такая участь имеет высокую вероятность, что составляет 3 процента от 50-миллионного населения страны и 21,3 процента от общего числа домохозяйств, состоящих из одного человека.

Среди них люди в возрасте 50 лет составили 33,9%, за ними следуют лица в возрасте 60 и 40 лет с 30,2% и 25,8% соответственно. Люди в возрасте 20 и 30 лет составили 9,7% и 16,6% соответственно.

Согласно другому отчету министерства здравоохранения, опубликованному в прошлом году, в 2021 году в стране было зарегистрировано 3 378 таких смертей, при этом среднегодовые темпы роста за последние пять лет составили 8,8 процента.

Министерство здравоохранения заявило, что будет предоставлять специализированные государственные услуги для людей из групп риска и заранее выявлять случаи социальной изоляции, чтобы к 2027 году сократить число одиноких смертей на 20 процентов.