Миллионы итальянцев могут столкнуться с дефицитом воды

РИМ. КАЗИНФОРМ – Малое количество дождей и снегопадов этой зимой усугубило сложную ситуацию с ресурсами воды на севере Италии после того, как страна пережила засуху и долгие периоды сильной жары в 2022 году, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным итальянских СМИ, миллионам итальянцев грозит отключение водопроводной воды в ближайшие месяцы из-за сильной засухи, которую переживают северные регионы Италии. Об этом заявил в четверг глава консорциума по водным ресурсам ANBI Франческо Винченци.

«Согласно нашим данным, в ближайшее время вода из-под крана для 3,5 млн жителей Италии не будет восприниматься как нечто само собой разумеющееся», - говорит президент консорциума Ф. Винченци.

Он сослался на данные Национального исследовательского совета (CNR), согласно которым от 6 % до 15 % населения Италии проживает в районах, подверженных сильной либо экстремальной засухе.

Низкий уровень дождей и снегопадов этой зимой усугубил и без того сложную ситуацию после того, как сильная засуха и долгие периоды сильной жары, которые Италия пережила прошлым летом, ударили по ее водным ресурсам, вызвав огромные проблемы для сельского хозяйства.

ANBI сообщает, что уровень реки По, крупнейшей реки Италии, достиг рекордно низкого уровня. Также говорится, что реки и озера в центральной Италии находятся под сильным давлением.

Предупреждение консорциума ANBI прозвучало после того, как экологическая ассоциация Legambiente в понедельник также «забила тревогу» по поводу засухи.

В итальянских Альпах в настоящее время дефицит воды, формируемый от таяния снега, составляет 53 % по сравнению со средним показателем за последние десять лет.

Это вызывает беспокойство, так как снег является важным источником воды весной и летом, когда, тая, он обеспечивает водоснабжение в месяцы, когда он наиболее необходим.

Дефицит связан с уменьшением количества осадков зимой в сочетании с умеренными зимними температурами, которые привели к таянию снега в горах Италии.

Альпийский снег – важный запас воды в Италии, поскольку он питает бассейн реки По. Местные ученые говорят, что экстремальные погодные явления, такие как аномальная жара, сильные ураганы, наводнения и засухи, становятся все более частыми и интенсивными из-за изменения климата, вызванного выбросами парниковых газов в следствие деятельности человека.

Ранее сообщалось, что каналы Венеции пересыхают. Засуха на севере Италии может привести к потере свыше 30 % урожая риса.

Фото: ansa.it