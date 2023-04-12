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      Акмолинская область

    Миллионный кредит оформил мошенник на акмолинца

    12 Апреля 2023, 10:35

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Мошенники оформили миллионный кредит на акмолинца по одному сообщению, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    Очередной факт интернет-мошенничества зарегистрирован в Бурабайском районе. В районный отдел полиции поступило заявление жителя одного из сел о принятии мер в отношении злоумышленников, оформивших на его имя кредит в размере 1 млн тенге.

    Как рассказал полицейским заявитель, 5 апреля на его телефон поступил звонок с неизвестного абонента. Звонивший представился сотрудником банка и сообщил, что именно в этот момент мошенники пытаются оформить кредит в сумме 10 млн тенге на акмолинца.

    По словам интернет-афериста, незаконные действия еще можно пресечь, если продиктовать менеджеру код, пришедший по sms на телефон. Не подозревая об обмане, мужчина сразу же продиктовал цифры и к нему на телефон пришло уведомление об оформлении на его имя крупного кредита. В настоящее время акмолинец имеет задолженность перед банком.

    Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по ст. 190 УК РК «Мошенничество», проводятся оперативно-розыскные и следственные мероприятия. По словам же самого заявителя, о мошеннических схемах он знал, однако при поступлении звонка растерялся и выполнил все инструкции.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Акмолинская область Борьба с преступностью Криминал Мошенничество
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