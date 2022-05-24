Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Происшествия, ЧС

    Миллионные штрафы выписаны владельцам попавшего под поезд скота

    24 Мая 2022, 14:39

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За четыре месяца текущего года допущено 168 случаев наезда поездов на скот. Об этом сообщил на брифинге исполнительный директор по безопасности филиала АО НК «КТЖ» - «Дирекция магистральные сети» Бахытбек Алдажаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За четыре месяца текушего года у нас уже допущено 168 случаев наезда на скот. При этом в 118 случаях хозяева найдены. Они оштрафованы на общую сумму 1 125 720 тенге. Это владельцы безнадзорного скота, которые были определены», - сказал Бахытбек Алдажаров.

    Однако, как отметил представитель КТЖ, не всегда удается определить владельцев скота.

    «Есть скот безучетный, на котором нет бирок, и хозяев определить невозможно.Тогда линейные органы полиции на транспорте совместно с нашими работниками производят розыск этих владельцев», - пояснил Бахытбек Алдажаров.

    Ранее сообщалось, что по статистике за пять месяцев 2022 года было допущено 25 случаев наезда на людей на железной дороге, из них с летальным исходом - 13 случаев, с травматическим - 12 случаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    КТЖ ДТП Происшествия Авария с Поездом
    Новости по теме
    Новости по теме
    Семья из 6 человек погибла в ДТП в Атырауской области
    4 человека погибли в ДТП в Атырауской области
    В Бурабае 19-летнюю автоледи наказали за экстремальную езду
    Ребенок погиб в ДТП на трассе в ЗКО
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    3 Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
    4 Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
    5 Полиция освободила заложников в банке в Астане