Миллионные сертификаты предлагали купить карагандинцам организаторы финансовой пирамиды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - В Карагандинской области жителей заманивали в финансовую ловушку посредством продажи сертификатов компании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК.

19 марта текущего года при действии режима чрезвычайного положения сотрудники департамента экономических расследований по Карагандинской области комитета по финансовому мониторингу пресекли факт организации деятельности финансовой пирамиды.

«Преступная схема заключалась в приобретении физическими лицами бумажных сертификатов компании на суммы от 15 тыс. тенге до 3 500 000 тенге с последующим получением вознаграждения в виде «кэшбэка» в размере от 4 до 8,5%», - сообщили в ведомстве.

По данному факту зарегистрировано досудебное расследование по части второй статьи «Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой» УК РК, проводятся оперативно-следственные мероприятия.