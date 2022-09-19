Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 476.89 eur/kzt 463.92

    rub/kzt 7.57 cny/kzt 66.24
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Миллионные долги накопили за вывоз мусора жители Петропавловска

    19 Сентября 2022, 14:05

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Петропавловск обрастает мусором. В городском отделе жилищно-коммунального хозяйства говорят, что ответственность лежит и на жителях в том числе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы госоргана, нелегальные свалки, особенно в частном секторе – дело рук самих горожан. Люди выбрасывают мусор в неотведенных для этого местах. В отдельных районах жители частного сектора отказываются заключать договоры с мусоровывозящими компаниями. Соответственно, мусорные баки на адресах не устанавливают.

    «Есть проблема несвоевременной оплаты либо полного игнорирования оплаты за услуги по вывозу твердых бытовых отходов как в частном секторе, так и в благоустроенном. Образовалась просроченная задолженность в размере 28 млн тенге», - сообщили в пресс-службе отдела ЖКХ.

    В горакимате напомнили, что за нарушение правил благоустройства грозит административная ответственность. За последние два дня ее понесли 22 петропавловца. Им предстоит заплатить штрафы на общую сумму в 130 тыс. тенге.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Экология Другие государственные органы Общество Налоги Петропавловск
    Новости по теме
    Новости по теме
    Гранты по госпрограмме «Еңбеқ» использовались в личных целях в Петропавловске
    Проблемы ипотечных домов прокомментировали в акимате Петропавловска
    Популярное
    1 Казахстанский фильм завоевал престижную награду Cannes 7th ART AWARDS
    2 Коронавирусом за сутки заболели 12 человек в Казахстане
    3 В нормативном состоянии находятся 90% автодорог республиканской сети – МИИР РК
    4 Общая протяженность автодорог составляет 96 тысяч км в РК
    5 Передать земли вдоль республиканских автодорог «КазАвтоЖол» предлагают в МИИР РК
    Новости партнеров