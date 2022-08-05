Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 479.51 eur/kzt 492.12

    rub/kzt 7.69 cny/kzt 71.02
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Миллион тенге за приставание в автобусе к несовершеннолетней заплатит житель столицы

    5 Августа 2022 01:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пристававший в автобусе к несовершеннолетней девочке молодой мужчина заплатит 1 млн тенге пострадавшей стороне в качестве компенсации морального вреда, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу столичного суда.

    Сарыаркинским районным судом столицы рассмотрен гражданский иск жительницы столицы о возмещении морального вреда. В иске женщина указала, что «19 мая 2022 года ответчик, находясь в автобусе, оскорбительно приставал к несовершеннолетней».

    Как сообщалось ранее, в отношении молодого мужчины возбудили административное дело по статье «Мелкое хулиганство» (ч.1 ст.434 КоАП), и вступившим в законную силу постановлением специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям он был признан виновным в совершении правонарушения и подвергнут взысканию в виде административного ареста сроком на 10 суток.

    «Вследствие противоправных действий ответчика несовершеннолетней причинены нравственные страдания. Рассмотрев иск, суд требование матери девочки удовлетворил в полном объеме, взыскав с ответчика в счет возмещения морального вреда 1 000 000 тенге.

    Решение не вступило в законную силу», - говорится в решении Сарыаркинского районного суда.
    #Нур-Султан #Суды #Судебный процесс
    Новости по теме
    Новости по теме
    Сбытчика наркотиков осудили на 11 лет в Актобе
    Серийного вора задержали в Нур-Султане
    Эксперты США оценили пункты досмотра аэропорта в Нур-Султане
    Январские события: приговор осужденному за фейк костанайцу оставили без изменения
    Популярное
    1 Назначен заместитель прокурора Атырауской области
    2 Назначен исполняющий обязанности начальника полиции Улытауской области
    3 Ушел в отставку замакима Атырауской области
    4 Новый рейс по маршруту Нур-Султан - Чэнду будет запущен в августе
    5 Новых руководителей представили личному составу ДЧС Абайской области