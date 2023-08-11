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    Миллион тенге вымогал знакомый у семейчанки за интимное фото

    11 Августа 2023, 18:00

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью ДП области Абай задержали жителя Семея, который с середины июля вымогал 1 млн тенге у знакомой путем угрозы распространения интимных фото. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

    В ходе следственных действий были изъяты денежные средства в размере 150 000 тенге. Действия подозреваемого квалифицируются по статье 194 части 1 УК РК «Вымогательство», предусматривающей уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Борьба с преступностью МВД РК Абайская область Семей
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