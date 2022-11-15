Миллион тенге украла помощница у пожилой карагандинки

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Миллион тенге украла помощница у пожилой карагандинки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В Октябрьский отдел полиции города Караганды поступило заявление 76-летней жительницы города. Пенсионерка сообщила, что неизвестное лицо с ее банковского счета сняло 1 млн тенге.

По факту в полиции начато досудебное расследование по статье 188 УК РК. Потерпевшая недоумевала, каким образом это могло произойти. Она фактически все время находилась дома, редко выходила на улицу и мало с кем общалась, и никому свои данные и банковскую карту не передавала.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники криминальной полиции заподозрили в краже знакомую потерпевшей – 35-летнюю женщину. Она часто приходила к пожилой карагандинке, наводила порядок в квартире и ходила в магазин за необходимыми покупками. Полицейские задержали подозреваемую, которая дала признательные показания. При этом она пояснила, что имела доступ к данным пенсионерки и ее банковским картам. Пользуясь свободным доступом, в несколько приемов сняла с ее счета 1 млн тенге.



