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    Миллион тенге украла помощница у пожилой карагандинки

    15 Ноября 2022, 14:14

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Миллион тенге украла помощница у пожилой карагандинки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В Октябрьский отдел полиции города Караганды поступило заявление 76-летней жительницы города. Пенсионерка сообщила, что неизвестное лицо с ее банковского счета сняло 1 млн тенге.

    По факту в полиции начато досудебное расследование по статье 188 УК РК. Потерпевшая недоумевала, каким образом это могло произойти. Она фактически все время находилась дома, редко выходила на улицу и мало с кем общалась, и никому свои данные и банковскую карту не передавала.

    В ходе оперативных мероприятий сотрудники криминальной полиции заподозрили в краже знакомую потерпевшей – 35-летнюю женщину. Она часто приходила к пожилой карагандинке, наводила порядок в квартире и ходила в магазин за необходимыми покупками. Полицейские задержали подозреваемую, которая дала признательные показания. При этом она пояснила, что имела доступ к данным пенсионерки и ее банковским картам. Пользуясь свободным доступом, в несколько приемов сняла с ее счета 1 млн тенге.
    Карагандинская область Борьба с преступностью МВД РК
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