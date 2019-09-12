Миллион тенге получит победитель конкурса ремесленной продукции в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Миллион тенге получит победитель конкурса ремесленной продукции в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Управлением туризма Алматы в целях создания туристских продуктов, отражающих национальную идентичность и самобытность казахского народа, впервые объявлен конкурс ремесленной сувенирной продукции под брендом Алматы.

«Проведение конкурса способствует возрождению традиционных ремесел, развитию ремесленничества в стране, увеличению ассортимента, улучшению дизайна и качества сувенирной продукции, а также способствует развитию предпринимательских навыков у ремесленников», - говорят организаторы конкурса.

Конкурсные работы принимаются до 17 сентября 2019 года. Итоги конкурса будут объявлены 20 сентября на церемонии награждения победителей конкурса.

Призовой фонд конкурса составляет 2,2 млн. тенге. Победитель получит 1 млн тенге; участник занявший 2 место – 700 тысяч тенге; за 3 место предусмотрено 500 тысяч тенге.