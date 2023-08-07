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    Миллион тенге отдала мошенникам пенсионерка в Актобе

    7 Августа 2023, 21:55

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - 1 млн тенге отдала мошенникам пенсионерка в Актобе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В городской отдел полиции обратилась пенсионерка. По словам женщины, ей позвонил неизвестный и, представившись сотрудником полиции, сообщил, что ее сестра совершила ДТП.

    Лжеполицейский потребовал около 1 млн тенге на реабилитацию пострадавшей и для снятия наказания. В панике женщина не стала вдаваться в подробности, поверила аферисту и передала деньги.

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали парня, который пришел домой к потерпевшей за наличностью. Им оказался 32-летний местный житель. Полиция установила причастность задержанного еще к одному аналогичному эпизоду. .

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Актюбинская область Борьба с преступностью МВД РК
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