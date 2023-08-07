Миллион тенге отдала мошенникам пенсионерка в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - 1 млн тенге отдала мошенникам пенсионерка в Актобе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В городской отдел полиции обратилась пенсионерка. По словам женщины, ей позвонил неизвестный и, представившись сотрудником полиции, сообщил, что ее сестра совершила ДТП.

Лжеполицейский потребовал около 1 млн тенге на реабилитацию пострадавшей и для снятия наказания. В панике женщина не стала вдаваться в подробности, поверила аферисту и передала деньги.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали парня, который пришел домой к потерпевшей за наличностью. Им оказался 32-летний местный житель. Полиция установила причастность задержанного еще к одному аналогичному эпизоду. .