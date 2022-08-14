Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 476.18 eur/kzt 485.56

    rub/kzt 7.76 cny/kzt 70.34
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Миллион тенге морального ущерба выплатит житель Актобе за наезд на пешехода

    14 Августа 2022 19:43

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Он также обязан выплатить пострадавшему сумму утраченного заработка в 200 тыс. тенге и расходы по уплате помощи представителя в 120 тыс. тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Mgorod.kz.

    По информации пресс-службы суда Актюбинской области, в ноябре 2021 года мужчина сбил пешехода. Пострадавшая получила двойную травму: закрытые переломы правой кости таза, закрытые переломы со смещением с обеих сторон черепа, комплекс травм в виде сотрясения мозга правой стороны головы.

    «Истец пояснила в суде, что в связи с происшествием неоднократно проходила стационарное лечение, находилась в листе нетрудоспособности и утратила заработок, поэтому просила суд взыскать утраченный заработок за 2,5 месяца в сумме 200 тыс. тенге, компенсацию морального вреда в сумме 1 млн тенге и судебные расходы», - пояснили в областном суде.

    Суд установил, что постановлением департамента полиции Актюбинской области в декабре 2021 года досудебное уголовное преследование в отношении ответчика прекращено в связи с применением акта амнистии. Ответчик пояснил, что уже добровольно выплатил истцу 80 тыс. тенге за утраченный заработок, 20 тыс. тенге в счет морального вреда и 146 тыс. тенге за лечение в больнице, поэтому просил суд отказать в иске.

    Исследовав все обстоятельства, судом иск удовлетворен полностью. В пользу истца взыскана сумма утраченного заработка 200 тыс. тенге, компенсация морального вреда на сумму 1 млн тенге, расходы по уплате помощи представителя в сумме 120 тыс. тенге и расходы по уплате госпошлины - 3 532 тенге. Апелляция оставила решение суда в силе.
    #Судебный процесс #Регионы #Общество #Юриспруденция #Актобе
    Новости по теме
    Новости по теме
    Предназначенные для инвалидов по слуху 10 млн тенге похитили в Экибастузе
    Совершивший смертельное ДТП пьяный угонщик осужден на пять лет в Алматы
    Бухгалтера регионального онкодиспансера Алматы осудили за хищение более 53 млн тенге
    Начался суд над лжесотрудниками ЧС
    Популярное
    1 Плевки на улице: За один день в Нур-Султане выявили 23 нарушителя
    2 Незаконную выдачу водительских удостоверений пресекли в Актобе
    3 Пресечен ввоз 8 тыс. доз синтетических наркотиков в Усть-Каменогорск
    4 Две копии российского Nissan выявили на дорогах Алматы
    5 Можно ли казахстанцам плевать в урну
    Новости партнеров