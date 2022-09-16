Миллион га земли вернули в госсобственность в Карагандинской области при содействии партии AMANAT

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Исполнительный секретарь партии «AMANAT» Асхат Оралов совместно с членами комиссии «Жер аманаты» встретился с сельскими жителями Карагандинской области, обсудив актуальные проблемы нехватки пастбищных земель. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

В ходе встречи сельчане и руководители крестьянских хозяйств поднимали вопросы деградации земель, отсутствия колодцев, низкого уровня субсидий, цен на дизельное топливо и другие.

Исполнительный секретарь «AMANAT» отметил, что члены комиссии, в состав которой входят депутаты от партии, представители Генеральной прокураторы, Министерства сельского хозяйства, юристы, общественные деятели, встречаются с сельчанами во всех регионах страны, чтобы знать об их проблемах из первых уст.

«По поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева ведется работа по возврату в госсобственность неиспользуемых и незаконно переданных в частные руки сельскохозяйственных земель. Задача комиссии «Жер аманаты» обеспечить равный доступ к пастбищам для всех жителей сельской местности. Буквально за три месяца при содействии партии «AMANAT» вернули более 1,6 млн. гектар в 10 регионах, из которых 1 млн гектаров возвращен в госсобственность в Карагандинской области. Мы на этом не остановимся и продолжим постоянную работу в данном направлении», - сказал Асхат Оралов.

Депутат Мажилиса от «AMANAT» Ерлан Саиров подчеркнул, что дефицит пастбищ – не единственная проблема в земельной сфере.

«Жители сел, фермеры поднимают множество вопросов, связанных с правами землепользования, распределения земельных паев и других. По итогам встреч в законодательство будут вноситься соответствующие изменения», - добавил он.

По словам местного жителя Нурбола Арынбаева, сельчане возлагают большие надежды на комиссию «Жер аманаты». «Количество скота растет, а кормовой базы не хватает, особенно трудно малым хозяйствам. Нужны новые пастбища, доступные субсидии от государства», - отметил он.

Фермер Елдос Майлыбаев акцентировал на том, что большинство местных жителей занято в мясном и молочном животноводстве.

«Нехватка пастбищ ощущается практически в каждом ауле. Мы видим конкретные результаты деятельности комиссии в нашей области, это отрадно. На встрече с партийцами мы озвучили и другие проблемные вопросы, которые также должны найти свое решение», - сказал он.

Известный юрист Бакытжан Базарбек отметил, что члены комиссии продолжат добиваться справедливого распределения пастбищ.

«К сожалению, местные жители были вытеснены со всех пастбищ. Мы видим, что сельчане ждали такую комиссию. Мы всё проверяем, и сейчас мы возвращаем государству земли некоторых олигархов. Хочу еще раз подчеркнуть: все равны перед законом», – сказал он.

В этот же день в Карагандинском областном филиале партии «AMANAT» члены комиссии «Жер аманаты» провели прием граждан.

Следует отметить, что для более оперативного решения земельных вопросов казахстанцы могут сообщать обо всех фактах нарушений по телефону горячей линии партии «AMANAT» 8 800 080 44 41. Заявки также принимаются через WhatsApp по номеру +7 700 800 44 41. На горячую линию уже поступило более 1,5 тысяч обращений. Все они уже переданы на рассмотрение региональных комиссий.