Миллион евро выиграла в лотерею уличная попрошайка в Испании

МАДРИД. КАЗИНФОРМ – Уличная попрошайка из Испании Мерседес стала знаменитой благодаря выигрышу в лотерею 1,2 млн евро. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Мерседес четыре года просила милостыню в районе Ла-Флорида в испанском городе Аликанте. Каждый день в девять утра она приходила в супермаркет напротив лотерейного магазина Estanco-54 и сидела там до двух часов дня. Именно к этому времени у нее накапливалась сумма хотя бы в один евро, а в Estanco 54 завозили свежие билеты местной лотереи Bonoloto. Она покупала лотерейные билеты на протяжении четырех лет. И в августе 2022 года ей наконец-то повезло.

За день до этого, поздно вечером, владелице лотерейного магазина Мари-Анхелес Торрегроса позвонили из студии, где проходит розыгрыш. Так она узнала, что один из проданных ею билетов выиграл больше миллиона евро.

«Мы все были вне себя от радости, но не знали, кто из наших постоянных клиентов мог выиграть! Мне и в голову не приходило, что это могла быть Мерседес. Я даже позвонила моей матери, ведь и она каждый день покупает билет Bonoloto, но номера не совпали», - сказала владелица лотерейного магазина.

Выигрыш в 1,2 млн евро для многих, как и для самой Мерседес, стал неожиданностью.

«Хотя номера и совпали, она все же не думала, что выиграла столь крупную сумму. Когда мы узнали об этом, то все плакали от радости, а Мерседес прямо трясло от волнения», - сообщила Мари-Анхелес Торрегроса.

Жизнь Мерседес, которая в один момент стала богатым человеком, была нелегкой.

«Пять лет назад она попала с трудную ситуацию и с финансами у нее было совсем туго. Люди по-соседски помогали ей, когда видели, как она сидит перед нашим магазином. Прохожие, выходившие из магазинов, предлагали ей то кусочек хлеба, то пакет молока», - сообщила владелица лотерейной лавки.

Когда люди в районе, где Мерседес просит милостыню, узнали про ее крупный выигрыш, то искренне обрадовались. Она по-доброму относилась ко всем прохожим.

Фото : ru.euronews.com















