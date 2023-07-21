Миллион долларов ученому за выделение и изолирование вируса SARS-CoV-2 – фейк

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях распространяется сообщение, что Всемирная организация здравоохранения выделила грант на 225 000 долларов на выделение и изолирование коронавируса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

Позже обещанная сумма выросла до одного миллиона долларов, но ни один ученый якобы не смог выделить SARS-CoV-2. Также в сообщении пишут, что мутации, появление новых штаммов и вакцины – ложь, поскольку коронавирус не был выявлен как отдельный вирус.

На самом деле распространяемое сообщение – это фейк. Вирус SARS-CoV-2 был выделен и изолирован неоднократно в разных лабораториях и странах, а его геном был полностью охарактеризован.

Зачем выделять вирус? Вирус изолируют для подробного изучения, чтобы понять, что он из себя представляет, к какой группе относится, как работает, меняется и взаимодействует с иммунной системой человека.

Впервые SARS-CoV-2 был выделен и охарактеризован китайскими учеными в январе 2020 года. Позже он также был выделен в США, Корее, Италии и Канаде. То есть утверждение о том, что коронавирус никогда не был выделен, – неправда.

Кроме того, ВОЗ никогда не выделяла ни миллион, ни 225 000 долларов на изолирование вируса. Об этом нет никакой информации ни на официальном сайте организации, ни в других достоверных источниках.

Получается, распространяемое в социальных сетях сообщение является фейком. Поскольку, во-первых, утверждение, что коронавирус никогда не был выделен, – ложь. И во-вторых, ВОЗ не выделяла миллион долларов в качестве гранта ученым на изолирование вируса.