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    Миллион долларов ученому за выделение и изолирование вируса SARS-CoV-2 – фейк

    21 Июля 2023, 23:47

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях распространяется сообщение, что Всемирная организация здравоохранения выделила грант на 225 000 долларов на выделение и изолирование коронавируса. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на stopfake.kz.

    Позже обещанная сумма выросла до одного миллиона долларов, но ни один ученый якобы не смог выделить SARS-CoV-2. Также в сообщении пишут, что мутации, появление новых штаммов и вакцины – ложь, поскольку коронавирус не был выявлен как отдельный вирус.

    На самом деле распространяемое сообщение – это фейк. Вирус SARS-CoV-2 был выделен и изолирован неоднократно в разных лабораториях и странах, а его геном был полностью охарактеризован.

    Зачем выделять вирус? Вирус изолируют для подробного изучения, чтобы понять, что он из себя представляет, к какой группе относится, как работает, меняется и взаимодействует с иммунной системой человека.

    Впервые SARS-CoV-2 был выделен и охарактеризован китайскими учеными в январе 2020 года. Позже он также был выделен в США, Корее, Италии и Канаде. То есть утверждение о том, что коронавирус никогда не был выделен, – неправда.

    Кроме того, ВОЗ никогда не выделяла ни миллион, ни 225 000 долларов на изолирование вируса. Об этом нет никакой информации ни на официальном сайте организации, ни в других достоверных источниках.

    Получается, распространяемое в социальных сетях сообщение является фейком. Поскольку, во-первых, утверждение, что коронавирус никогда не был выделен, – ложь. И во-вторых, ВОЗ не выделяла миллион долларов в качестве гранта ученым на изолирование вируса.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Коронавирус в мире Мировые новости Фейки
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