Миллиарды тенге задолжали жители Павлодарской области по налогам

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области жители задолжали около 3 млрд тенге налогов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Около 3 млрд тенге – долг жителей области по налогам на имущество, земельные участки, транспорт. Такую задолженность имеют 22 тыс. 138 человек. Об этом на пресс-конференции в региональной службе коммуникаций рассказал руководитель областного департамента госдоходов Ержан Токтарханов.

«Далее недоимка будет взыматься через судебных исполнителей, – пояснил спикер. – Налогоплательщик оплачивает не только сумму задолженности и пеню, но и расходы судебных исполнителей».

Ержан Токтарханов добавил, что благодаря камеральному контролю и администрированию удалось собрать 2,5 млрд тенге за счет выявления скрытых доходов, это и ранее не оплаченные налоги, неточности в начислении.

Спикер также сообщил, что создание новых производств, увеличение оборотов имеющихся, а также создание рабочих мест дали сверх установленного плана 2,2 млрд тенге.

«По итогам первого полугодия исполнение плана по доходам составило 101,8 %, – уточнил глава департамента. – Что касается местного бюджета, при плане 114,9 млн тенге фактическое поступление составило 117,2 млн тенге.

В первой половине 2022 года органы государственных доходов оказали более 350 тыс. госуслуг, из них 99,7 % – в электронном виде.



