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    • Миллиарды тенге задолжали жители Павлодарской области по налогам

    11 Августа 2022 15:43

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодарской области жители задолжали около 3 млрд тенге налогов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    Около 3 млрд тенге – долг жителей области по налогам на имущество, земельные участки, транспорт. Такую задолженность имеют 22 тыс. 138 человек. Об этом на пресс-конференции в региональной службе коммуникаций рассказал руководитель областного департамента госдоходов Ержан Токтарханов.

    «Далее недоимка будет взыматься через судебных исполнителей, – пояснил спикер. – Налогоплательщик оплачивает не только сумму задолженности и пеню, но и расходы судебных исполнителей».

    Ержан Токтарханов добавил, что благодаря камеральному контролю и администрированию удалось собрать 2,5 млрд тенге за счет выявления скрытых доходов, это и ранее не оплаченные налоги, неточности в начислении.

    Спикер также сообщил, что создание новых производств, увеличение оборотов имеющихся, а также создание рабочих мест дали сверх установленного плана 2,2 млрд тенге.

    «По итогам первого полугодия исполнение плана по доходам составило 101,8 %, – уточнил глава департамента. – Что касается местного бюджета, при плане 114,9 млн тенге фактическое поступление составило 117,2 млн тенге.

    В первой половине 2022 года органы государственных доходов оказали более 350 тыс. госуслуг, из них 99,7 % – в электронном виде.
    #Павлодарская область #Общество #Налоги
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