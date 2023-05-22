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    Миллиардный штраф наложен на компанию Meta

    22 Мая 2023, 21:55

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Компания Meta была оштрафована регулирующими органами Европейского союза на рекордную сумму в 1,2 миллиарда евро (или 1,3 миллиарда долларов). Поводом для такого беспрецедентного штрафа послужила передача личных данных пользователей Facebook из Евросоюза на серверы в Соединенных Штатах, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на CNN.

    Европейский совет по защите данных объявил о штрафе в своем заявлении в понедельник, заявив, что он стал результатом расследования деятельности Facebook Ирландской комиссией по защите данных, главным регулирующим органом, контролирующим деятельность Meta в Европе.

    Штраф является крупнейшим из когда-либо наложенных в соответствии с европейским законом о конфиденциальности данных о подписях, известным как Общий регламент по защите данных. Meta также было приказано прекратить обработку персональных данных европейских пользователей в США в течение шести месяцев.

    «Нарушение Meta очень серьезное, поскольку оно касается систематической, повторяющейся и непрерывной передачи данных», — заявила Андреа Елинек, председатель Европейского совета по защите данных.

    «У Facebook миллионы пользователей в Европе, поэтому объем передаваемых личных данных огромен. Беспрецедентный штраф — сильный сигнал организациям о том, что серьезные нарушения имеют далеко идущие последствия», — добавила она.

    Meta, которой также принадлежат WhatsApp и Instagram, заявила, что подаст апелляцию на это решение, как и на сам штраф. Сбоев в работе Facebook в Европе не будет, добавила компания.

    «Это решение ошибочно, необоснованно и создает опасный прецедент для бесчисленного множества других компаний, передающих данные между ЕС и США. ... Возможность передачи данных через границы имеет основополагающее значение для работы глобального открытого интернета. Тысячи предприятий и других организаций полагаются на возможность передачи данных между ЕС и США, чтобы работать и предоставлять услуги, которыми люди пользуются каждый день», — говорится в заявлении Meta.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

    Евросоюз Мировые новости
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